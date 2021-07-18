حقيقة أم خيال.. شاب إسباني يعيش في عام 2027

عرضت قناة العربية، فيديو لشاب إسباني يعيش في المستقبل وحيدا وبالتحديد في عام 2027، وهذا قد يبدو فيلم خيال علمي ولكنه ليس كذلك، حيث ادعى الشاب الإسباني الذي لم يكشف عن هويته انه استفاق من غيبوبة في عام 2027 ووجد نفسة وحيدا.



وأضاف الفيديو أن العديد من متابعين هذا الشاب شككوا في حقيقة ما يدعيه، ولكنه أثبت لهم ذلك بالذهاب لأماكن طلبها المتابعون ومنها مقرات أندية إسبانية ومحلات تجارية كبيرة وأماكن سياحية معروفة ولكنه وجدها كلها فارغة.

وأوضح الفيديو أن الشاب سأال "اليكسا" عن الزمن فأجاب الموقع 2027، وهذا ما جعل الشاب يكتسب شعبية كبيرة علي الإنترنت رغم ادعاءاته التي شكك فيها الكثيرون.

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