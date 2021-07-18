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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربيع ياسين: الأهلي يمتلك قدرات كبيرة ولديه تخطيط ونظام.. فيديو

الأهلي
الأهلي

أعرب ربيع ياسين، كابتن النادي الأهلي السابق، عن سعادته بالفوز بالبطولة الـ10 لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ربيع ياسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النادي الأهلي يمتلك القدرات الكبيرة ولديه تخطيط ونظام، كما أن منظومة النادي الأهلي جيدة.

 

وقال: "اليوم كان هناك جهد من قبل اللاعبين والمدرب للفوز بمباراة كايزر تشيفز، والأهلي سيطر على المباراة خلال الـ90 دقيقة.

 

وأوضح أن فريق كايزر تشيفز جيد دفاعيًا لكنه ليس بالقوة الهجومية الكبيرة، كما أن طرد لاعبهم أثر بشكل كبير وزاد من فاعلية النادي الأهلي وتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أن أفضل لاعبي الأهلي معلول وأفشة ومحمد شريف.


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