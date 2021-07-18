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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة عن فوز الأهلي بالعاشرة: ربنا مش ممكن يضيع مجهود حد بيتعب

صدى البلد

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ نادي القرن.

وأضاف: «أضفنا إنجازًا جديدًا يحسب للجهاز الفني وهذا الجيل من اللاعبين، الذي يواصل تسطير التاريخ».

وأوضح: «حققنا بطولة غالية ونجحنا في إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان».

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي يقاتلون دائمًا لإسعاد جماهير الأهلي بحصد البطولات المحلية والقارية، فاللعب للأهلي شرف كبير، ومن يرتدي قميص نادي القرن عليه الحفاظ على هذه النعمة.

وأكد أفشة أنه يجتهد كثيرًا في التدريبات من أجل الظهور بشكل جيد جدا في المباريات، مضيفًا: «ربنا مش ممكن يضيع مجهود حد بيتعب».

وأوضح لاعب الأهلي أن الفريق مقبل على منافسات قوية في مسابقة الدوري، وهذا هو قدر لاعبي الأهلي الذين يبحثون عن حصد البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، مشيرًا إلى أنه يسير بدعوات أسرته التي تسانده بقوة في مشواره مع الكرة، وتبقى كلمة السر في تألقه بعد توفيق المولى عز وجل.

 

محمد مجدى افشة مسابقة الدوري جماهير الأهلي النادي الأهلي

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