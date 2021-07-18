نسعى لتحقيق المزيد.. الخطيب يهنئ جهاز ولاعبي الأهلي بدوري أبطال إفرقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي رئيس بعثة فريق الكرة في المغرب، على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عقب انتهاء المباراة، بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة.

وأشاد محمود الخطيب بالجهاز الفني والأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي والروح العالية، وإصرارهم على تحقيق الهدف، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي ببطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه يلقي بمسئولية كبيرة على اللاعبين، ويدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات.

وأكد الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق الكثير من الإنجازات، بالشكل الذي يتناسب مع أحلام وطموحات جماهير وأعضاء النادي الأهلي.



كما حرص الاتحادان الدولي "فيفا" والأفريقي "كاف" لكرة القدم على تهنئة النادي الأهلي بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وذكر "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت : "الأبطال.. الأهلي يصبح أول نادٍ على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات".

وغردت صفحة الفيفا الرسمية على تويتر :"تهانينا للنادي الأهلي وننتظركم في كأس العالم للأندية".

كما حرص نادي الهلال السعودي على تهنئة النادي الأهلي، وذكر الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"مبروك للأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا".

وهنأ الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" النادي الاهلي وذكر :"تهانينا للأهلي فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2021".

