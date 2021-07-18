تواجد أمني مكثف بمحيط مطار القاهرة مع وصول بعثة الأهلي

شهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادا لوصول بعثة النادي الأهلي قادمة من المغرب، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا لتواجد جماهير النادي أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالفريق، عقب حصوله علي دوري أبطال إفريقيا.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة.

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.