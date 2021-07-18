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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء اختبارات القبول بـ الجامعات الأهلية في جامعة حلوان

بدء اختبارات القبول
بدء اختبارات القبول ب الجامعات الأهلية بمركز الاختبارات الإل

تابع الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والسادة النواب: الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ود. حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمليات التنسيق واستقبال الطلاب لإجراء اختبارات القبول لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية في مراكز الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة بإنشاء الجامعات الأهلية وإجراء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية فى مقر الجامعات الأهلية وفى جامعتين حكوميتين فقط. 

وشرفت الجامعة بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى، و الدكتور إبراهيم فتحى معوض رئيس مكتب القبول والتنسيق للجامعات الأهلية، ووفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة اختبارات اليوم الأول لقبول الطلاب بالجامعات الأهلية، كما قام  الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب بمتابعة اختبارات القطاع الطبى.

 

وأجرت جامعة حلوان، الترتيبات التقنية واللوجستية لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور من المناطق التالية (جنوب القاهرة وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط و الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).

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وأوضح  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، أن هناك انتظامًا فى أعمال إجراءات القبول بالجامعات الأهلية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومشيدًا بأهمية تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية من أجل دعم العملية التعليمية حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب في القبول بالجامعات الأهلية وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر السرعة والدقة في الحصول على النتائج،  وأضاف سيادته أنَّ التعليم العالي يشهد نهضة كبيرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأكدت الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات الجامعة، أهمية الاستفادة القصوى بتجهيزات مراكز الاختبارات بجامعة حلوان لاستضافه أعمال التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية الأربع وهى: (جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية وجامعة العلمين الدولية الأهلية،و جامعة الجلالة الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة الأهلية).

 

وتجرى اختبارات القبول على فترتين فترة صباحية وأخرى مسائية، وتكون مدة الاختبار ساعة ونصف، ساعة على نظام MKCL و نصف ساعة على الإنترنت يٌبث من دبي.

 

كما تابعت الدكتورة سامية جامع مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة عملية التأكد من وضع بنوك الأسئلة و جميع الأمور التقنية مع مهندسى مركز الحساب العلمى والشركه المنفذة ، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والحماية، و توفير الكمامات فى القاعات وتجهيز غرف خاصة كعيادات بجانب  قاعات الاختبارات.

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أتوبيسات لنقل الطلاب وأولياء الأمور

كما قامت جامعه حلوان  بتوفير أتوبيسات ومينى باصات أمام البوابة الرئيسة لنقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مبنى الاختبارات، كما تم توفير قاعات انتظار بالدور الثانى لأولياء الأمور، لبث حالة من الهدوء النفسى بين الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة إجراء الاختبارات.

بدء اختبارات القبول ب الجامعات الأهلية بمركز الاختبارات الإلكترونية جامعة حلوان

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