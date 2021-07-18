كيف تستفيد من عروض المجمعات الاستهلاكية لشراء لحوم بأسعار مناسبة

لحوم العيد

قال المهندس عبد المنعم خليل ، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الخارجية بوزراة التموين، إن وزارة التموين وضعت خطة كبيرة في عيد الأضحي لتوفير جميع السلع وخاصة اللحوم ، لافتاً إلى أنه تم زيادة منافذ اللحوم علي مستوي الجمهورية .

تابع رئيس الإدارة المركزية للدراسات، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "8الصبح" المذاع علي فضائية dmc، أنه تم عرض أسعار اللحوم بنفس أسعار السنة الماضية طبقا لتعوجيهات القيادة السياسية، معقباً أنه تم ضخ 8000 ذبيحة سودانية مختومة بالختم البنفسجي حتي يتعرف المواطن على الأسعار الرسمية وهي 85 جنيها للكيلو.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للدراسات، أن سعر لحوم الضأن المبردة 95 جنيها والضأن البلدي المختوم بالختم الاحمر ب 125 جنيها، وخراف حية في 39 شادرا علي مستوي الجمهورية ب 65 جنيها ، مؤكدا أنه معروض كل السلع الإستهلاكية من فاكهة وخضروات وجميع السلع الاستراتيجية بأسعار أقل عن السلع الاستهلاكية.

أكد أوضح رئيس الإدارة المركزية للدراسات،أن كل السلع آمنة ونظيفة وتصلع للاستخدام الأدامي ومطابقة للمواصفات ومختومة داخل المجازر الحكومية ، منوهاً إلي أن يوجد خطين ساخنين 19588 و 16280 للتواصل واستقبال الشكاوي بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الإستهلاكية أثناء أيام العيد.