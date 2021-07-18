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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج طلاب الماجستير والدكتوراه بكلية الآداب جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كما أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة خلال تصريح لصدى البلد  ، أنه تم اعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى لـ طلاب الماجستير والدكتوراه . 

 

أعلن الدكتور شريف شاهين ، أنه جارى تأسيس وحدة جديدة تتبع الكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم .

 

وقال الدكتور شريف شاهين ، خلال تصريح لصدى البلد ، إن الوحدة الجديدة بالكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم من طلاب وطالبات الكلية من كافة انواع الإعاقات الذهنية والحركية والبصرية  ، مؤكدا أن يتولاها أحد أساتذة المتخصصين بـ قسم علم النفس، وتتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ولها مقر دائم لتقديم الرعاية والإعلان عن الأنشطة على مدار ساعات العمل بالكلية .

 

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وفى نفس السياق ، أعلن  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة)، حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت ، وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.


نتائج جامعة القاهرة ‎


كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات شهدت هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات، وأنه تابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات ، والتي جرت بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم استراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

 

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

عميد اداب القاهرة الدراسات العليا طلاب الماجستير والدكتوراه اخبار التعليم الفصل الدراسي الثاني

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