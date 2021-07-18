وزير الخارجية أكد على وجود إرادة سياسية قوية بين مصر والصين

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، “وانج يي” مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، في مقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

وتابع وزير الخارجية، خلال كلمة المذاعة على فضائية اكسترا نيوز، أننا تناولنا العلاقة الخاصة التى تربط بين مصر والصين ، ونحن نؤكد على وجود إرادة سياسية قوية لدى قيادتي السياسيتين وتعزيز العلاقة والارتقاء بها.

وأكد على التضامن فيما بين البلدين، مشيراً على أن لنا رصيد مشترك، لأننا دولتين تسير فى طريق الاستقرار والأمن الدولى والاقليمى وسوف نستمر فى تعزيز هذه العلاقة.

واستكمل أننا تباحثا فى كافة أوجه العلاقة الثنائية ونعمل على تعزيز الأطر التى تحكم هذه العلاقة سواء كانت المشاورات السياسية والاستراتيجية والاتفاق الذي يقع على مستوى تعاون الحومتين.