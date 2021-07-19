آداب حلوان: على طلاب الفرق النهائية استكمال أوراق التخرج إلكترونيا

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان انه على طلاب الفرق النهائية بكافة الأقسام سرعة استكمال أوراق شهادة التخرج لاستخراجها في اسرع وقت فور اعلان نتائج الامتحانات.



وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الآداب جامعة حلوان انه على الطلاب تسجيل بياناتهم الكترونيا عبر الموقع التالي : إعلان هام

على جميع طلاب الفرقة الرابعة الدخول على اللينك التالي : http://app2.helwan.edu.eg/Certificate/Arthelwan لاستكمال ملء البيانات الخاصة بهم منوهين على الطلاب بضرورة التأكد من صحة البيانات .



و أشار إلى أنه يجب على كافة طلاب الفرق النهائية رفع البيانات التالية على الموقع الإلكتروني

- صورة من شهادة ميلاد الطالب

- صورة شخصية

- صورة بطاقة الطالب

و نوهت إدارة شئون طلاب الكلية على الطلاب بضرورة سداد مصروفات الجامعة لعدم تعطل إجراءات التخرج الخاصة بهم .



كما تم التنبيه على الطلاب الذكور بضرورة التقدم لدورة التربية العسكرية حيث أنها شرط من شروط التخرج .