فيضانات ألمانيا تدمر العشرات من سيارات أودى 2022

تعرضت ألمانيا وأجزاء من بلجيكا إلى فيضانات ، تعتبر هي الأسوأ منذ عقود ، بعد هطول أمطار بكثافة خلال هذا الأسبوع .

مقطع فيديو للسيارات

وظهر مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" و " يوتيوب " لغرق عدد كبير من طرازات أودي بالكامل من كمية المياه الهائلة المتدفقة من الشوارع، وكان مقطع الفيديو من وكيل أودي في ليفركوزن .

و يظهر مقطع الفيديو الخاص بغرق سيارات أودى أنه بسبب حركة المياه، هبطت العديد من السيارات على بعضها البعض وبدت جميعها مدمرة تمامًا، حيث أثر الفيضان بشكل خطير على المحرك والمفروشات الداخلية والإلكترونيات ، و تم تصوير الفيديو بعد يوم واحد من الفيضانات.

وبعد مشاهدة مقطع الفيديو نجد ان هناك العديد من طرازات الأداء العالي التي تحمل شارة RS، أبرز مثال على ذلك هو RS6 أفانت و RS Q3 سبورت باك، كذلك توجد موديلات كهربائية بالكامل مثل ايه ترون جي تي، وايه ترون، وايه ترون سبورت باك. هناك أيضًا الكثير من سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بنظام الاحتراق الداخلي بما في ذلك Q3 و Q5 و Q8 الرائدة.

كما تم نشر عدد من الفيديوهات الأخرى التي تبين مدى آثار الدمار التي تعرضت إليه العديد من القرى والمدن بألمانيا الغربية وكذلك، بلجيكا.

والجدير بالذكر أن ألمانيا وأجزاء من بلجيكا يشهدون أسوأ فيضانات منذ عقود بعد هطول الأمطار القياسي هذا الأسبوع، مما تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص وما زال هناك حوالي 1300 شخص في عداد المفقودين، كما ساهمت القوة العسكرية في عمليات الإنقاذ .