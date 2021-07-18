قبل الإصابة بحصوات الكلى ..7 أعراض لجفاف الجسم لا تتجاهليها

عندما لا يكون لديك ما يكفي من الماء في جسمك، سيتبع ذلك الشعور بالجفاف.. احترس من هذه العلامات لأنها مؤشر لإصابتك بالجفاف خاصة فى الصيف وتعد أفضل طريقة للتغلب على الجفاف هى الاستماع إلى جسدك وشرب الماء عندما تشعر بالعطش.

يجب عليك أيضًا شرب الماء قبل وأثناء وبعد أي نشاط بدني، إضافة إلى الحصول على كمية كافية من الماء، فإن الحفاظ على نظام غذائي مليء بالأطعمة المرطبة مثل الفواكه والخضروات هو طريقة أخرى لتعويض السوائل المفقودة.

أهم 7 أعراض للجفاف وفقا لموقع هيلث لاين



1- جفاف الفم



يعد جفاف الفم طريقة أخرى يخبرك بها جسمك أنه يحتاج إلى المزيد من المياه فلا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من اللعاب إذا لم يكن لديه سوائل كافية. احترس من رائحة الفم الكريهة أيضًا ، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن جفاف الفم.

2. بول داكن أو بلون الشاي



كلما زاد إجمالي كمية المياه الموجودة في جسمك ، أصبح بولك أكثر نقاءً. إذا كان لونه أغمق ، فهذا يعني أنه أكثر تركيزًا ، وهذه علامة على أنه يجب عليك شرب المزيد من الماء.

2. قلة التبول



يساعد الماء كليتيك على إزالة الفضلات من دمك على شكل بول. إذا لم تحصل الكليتان على كمية كافية من الماء لحمل الفضلات من جسمك ، فأنت ببساطة لن تتبول بشكل متكرر. بدلاً من ذلك ، ستحتفظ بهذه بالسموم في جسمك ، وإذا كنت تعاني من الجفاف المزمن ، فقد يتسبب ذلك في مشاكل أكثر خطورة بمرور الوقت. عندما يكون البول شديد التركيزلتتكون حصوات الكلى .

3. جفاف الجلد



بشرتك هي أكبر عضو في جسمك ، ومثل أي عضو آخر ، تحتاج إلى كمية مناسبة من إمدادات الدم لتعمل. إذا لاحظت أن بشرتك أصبحت أكثر جفافاً من المعتاد ، فلا تستخدم المرطب فقط قد يكون ذلك علامة على عدم وجود كمية كافية من الماء في الجسم ، ويجب عليك إضافة المزيد منها إلى نظامك الغذائي.

4. تقلصات العضلات

عندما تصاب بالجفاف ينخفض الحجم الكلي للدم في جسمك. لذلك عندما لا تقوم بترطيب الجسم بشكل صحيح يتسبب ذلك فى حدوث التشنجات العضلية .

5. الإمساك



يحتاج الجهاز الهضمي ، مثل الجهاز الكلوي ، إلى الكثير من الماء ليعمل بسلاسة. يسمح الماء لطعامك بالمرور عبر الأمعاء ، كما أنه يحافظ على أمعائك صحية وفعالة. قد يكون الإمساك علامة على عدم وجود سوائل كافية لحمل الفضلات من وإلى الجسم.

6. التعب



متعب دائما ؟ التعب الشديد يمكن أن يكون سببه الجفاف. عندما لا يكون لديك ما يكفي من الماء في جسمك ، ينخفض ​​ضغط الدم ، ويتباطأ تدفق الدم إلى عقلك ، ويزداد معدل ضربات القلب

7. الصداع



الجفاف هو أيضًا سبب شائع للصداع النصفي ويعد الإغماء من أكثر العلامات خطورة التي تدل على أن الشخص يحتاج إلى ترطيب على الفور.