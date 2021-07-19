القومي للمرأة : حالات تزوير الشهادات الصحية قبل الزواج كثيرة.. فيديو

قالت الدكتور رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه منذ عام 2008 وهناك قانون ينص على أن الفحص الطبي قبل الجواز إجباريا.



وأضافت "يحيي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "للأسف هذه القضية لم ينظر إليها بالشكل الذي يجب أن ينظر إليه وبالكيفية المهمة وما ينجم عنها من آثار فيما بعد الزواج"، لافته: "يحدث الكثير من حالا التزوير لهذه الشهادات الصحية".



وأشارت: "الناس لا تأخذ هذه القضية على محمل الجد، رغم أن هناك وجود جينات وراثية تؤثر على الحمل، وهناك أمور يسهل تلافيها وتجنبها في حالة وجود هذه الفحوصات".



وأوضحت: "لا يوجد لدينا اهتمام بالعلم كما ينبغي لذلك هناك الكثير لا يولي أي اهتمام لهذه الشهادة الصحية وفحوصات ما قبل الزواج، ويجب أن نرجع إلى العلم ونتعامل معه بالشكل الأكثر إيجابية لتجنب الآثار السلبية لكثير من الأشياء"، مردفه: "هناك مآسي تاتي إلينا في المجلس القومي للمرأة بسبب هذا الموضوع".

تأخر الانجاب عند الأزواج

قال الدكتور أحمد العياشى ، استشارى الذكورة وعقم الرجال ، إن تأخر الانجاب عند الأزواج مرتبط بعاملين أساسيين أولها سن الزوجة والآخر عمر الزواج، لافتا إلى فى حالة تجاوز الزوجة عمر 35 عام ومضى أكثر من 6 أشهر عليها دون حمل فان ذلك يعد مشكلة تأخر إنجاب.



وأضاف " العياشى " ، خلال استضافته مع الاعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن فى حالة تأخر الانجاب لزوجة أقل من 35 عام فمن الممكن ان تنتظر لمدة عام على الأقل حتى تتأكد من وجود مشكلة لديها وتأخر للإنجاب .



وأشار إلى أن تأخر الانجاب لدى الأزواج يتضمن حالات منها معرفة الزوج مسبقا بوجود مشكلة تأخر للانجاب أو مواجهته لمشكلة تأخر بلوغ وتناول أدوية حتى يحل هذه الازمة ، أو لديه جينات وراثية فى تأخر الانجاب ولابد فى هذه الحالات سرعة حل المشكلة فى أسرع وقت تجنبا لحدوث مضاعفات .



يذكر أن الكثير من السيدات تعانى من مشكلة تأخر الحمل او العقم وهذا يحدث نتيجة مجموعة كبيرة من العوامل من بينها انسداد قنوات فالوب

وقنوات فالوب عبارة عن قناتين موجودة فى الجهاز التناسلي الأنثوي فقط فهي المسئولة عن نقل الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل إلى البويضات حتى يحدث التخصيب والحمل ويتم نقل البويضة من المبيض إلى القناة المركزية في الرحم.



ووفقا لما ذكره موقع " verywellfamily" يسبب التبويض حوالي 25٪ من حالات العقم عند النساء. 5 يمكن أن يعاني الباقي من مشاكل في قناة فالوب المسدودة أو مشاكل هيكلية في الرحم أو بطانة الرحم.

في حالة عدم معرفتك ، فإن قناتي فالوب هي المسار بين المبيضين والرحم. لا تتصل قناتا فالوب مباشرة بالمبيضين. يجب أن تسبح الحيوانات المنوية من عنق الرحم عبر الرحم وقناتي فالوب.

عندما يتم إطلاق البويضة من المبيضين ، فإن نتوءات تشبه الشعر من قناة فالوب تجذب البويضة إلى الداخل. يحدث الحمل داخل قناة فالوب ، حيث يلتقي الحيوان المنوي والبويضة أخيرًا.

إذا كان هناك أي شيء يمنع قناتي فالوب من العمل بشكل صحيح في توصيل الحيوان المنوي للبويضة، أو إذا كان التندب يمنع الحيوانات المنوية أو البويضة من الالتقاء ، فلن تتمكن المرأة من الحمل.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لانسداد قناتي فالوب. في حين أن بعض النساء اللواتي يعانين من انسداد الأنابيب يعانين من آلام في الحوض ، فإن العديد من النساء الأخريات لا تظهر عليهن أعراض.



يمكن أن يحدد اختبار الخصوبة فقط ما إذا كانت قناتيك مفتوحة، و HSG هو أشعة X متخصصة تستخدم لتحديد ما إذا كان لديك قناة فالوب مفتوحة، يمكن طلب ذلك عن طريق طبيب النساء والتوليد.