حسين الجسمي يطرح حجة قلب عبر اليوتيوب.. فيديو

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة عبر القناه الرسمية بعنوان “حجة قلب” وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أغنية “حجة قلب” كلمات و ألحان: أبوبكر الحبشي، وتوزيع ومكساج : م/ طارق عبدالجبار، وجيتار:مصطفى نصر، ناي: محمد مصطفى، كمان: محمد علي، قانون: محمد االايمري، عود: هشام عصام، ومدير إنتاج: عماد العشمني، وتصوير: عباس العباسي.



تقول كلمات الأغنية: “حـجَّت قلوبُنا إليك .. من التياعٍ هزَّها الشوقُ إليك .. فارحم إلـهَ الكونِ ضعفَ قلوبِـنا .. واكـتُب أجوراً في صحائفِنا لديك”.

هذا الوبا منعَ الحجيجَ مشاعراً .. تهفو لَـها أرواحُ كلِّ العالمين .. فرسالةُ الإسلامِ تحفظُ أنـفُساً .. درءُ المفاسدِ مُقتضى الشرعِ الرصين".

يذكر أن طرح الفنان حسين الجسمى عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” أغنتيه الجديدة حتة من قلبى.

وتعاون حسين الجسمى فى الأغنية مع الشعر أيمن بهجت قمر ، والأغنية من ألحان وغناء : حسين الجسمي ، وتوزيع ومكساج وماستر : علي فتح الله.