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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

ب2000 جنيه.. رسمياً إطلاق هاتف شاومي الذكي POCO M3 بمواصفات جبارة

رسمياً إطلاق هاتف
رسمياً إطلاق هاتف شاومي الذكي POCO M3 بمواصفات جبارة

أطلقت شركة شاومي الصينية، هاتف الشبابي POCO M3 من فئة الهواتف المتوسطة، تحت علامتها التجارية  POCO، والذي يأتي بمواصفات كبيرة للغاية مع سعر مناسب جدا، بالإضافة إلى بطارية عملاقة سعة 6000 مللى أمبير في الساعة.  

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف POCO M3 من شاومي يأتي بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع IPS LCD ، وجودة +FHD ، ودقة  2340×1080 بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 3 من الكسر والخدش، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

 

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ويقدم هاتف POCO M3  3 كاميرا خلفية ثلاثية ، الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بزاوية واسعة 16 ميجا بيكسل ، أما الثالثة فتأتى بمستشعر ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفى فتبلغ دقتها 8 ميجا بيكسل.

 

ويعمل هاتف POCO M3  من شاومي بمعالج قوي من نوع Snapdragon 662 يناسب الفئة المتوسطة من الهواتف، وذلك بعدما استبدله شاومى بمعالج MediaTek Helio G80، ليصبح المعالج الجديد أفضل وبكفاءة أعلى فى استهلاك الطاقة والأداء.

 

وقامت POCO بإضافة ذاكرة وصول عشوائية جديدة لهاتف  POCO M3 بسعة 4 جيجا بايت، للمحاولة لتخفيض سعر الهاتف الذكي، كما يوفر الإصدار الجديد ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، حيث أنه متاحاً أيضا بخيار آخر  بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجا بايت، ونسختين من ذاكرة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجا بايت.

 

بطارية هاتف POCO M3 

 

ويحزم هاتف POCO M3 بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع اللاسلكى بقوة 22.5 واط، كما تدعم الشحن السلكى، مع بلوتوث 5.0 ، ومقبس صوت 3.5 مللم ، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، وكذلك واجهة مستخدم للسوفت وير MIUI 12.

 

سعر هاتف POCO M3 


ويأتى هاتف POCO M3 بسعر 140 دولار أى ما يعادل 2000 جنية مصري، لنسخة ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، بينما يأتى بسعر 153 دولار "أى ما يعادل 2400 جنية مصري، لنسخة ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، كما يأتي بسعر 166 دولار "أى ما يعادل 2600 جنية مصري"، لنسخة ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت. 

 

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