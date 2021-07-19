موعد صلاة الفجر و آذان المغرب يوم عرفة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين يوم عرفة منها موعد صلاة الفجر وموعد آذان المغرب تاسع أيام شهر ذي الحجة 1442 الموافق 19 يوليو، 9 ذو الحجة 1442 هجرية.



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين يوم عرفة الموافق 19 يوليو ، 9 ذو الحجة 1442 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة يوم عرفة

صلاة الفجْر 3:24 ص

الشروق 5:06 ص

صلاة الظُّهْر 12:01 م

صلاة العَصر 3:38 م

صلاة المَغرب 6:56 م

صلاة العِشاء 8:26 م



مواقيت الصلاة في الجيزة يوم عرفة

صلاة الفجْر 3:25 ص

الشروق 5:06 ص

صلاة الظُّهْر 12:01 م

صلاة العَصر 3:36 م

صلاة المَغرب 6:56 م

صلاة العِشاء 8:26 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية يوم عرفة

صلاة الفجْر 3:25 ص

الشروق 5:09 ص

صلاة الظُّهْر 12:07 ص

صلاة العَصر 3:46 م

صلاة المَغرب 7:04 م

صلاة العِشاء 8:35 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:35 ص

الشروق : 5:12 ص

الظُّهْر : 12:02 م

العَصر: 3:32 م

المَغرب: 6:50 م

العِشاء : 8:17 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:15 ص

الشروق: 4:56 ص

الظُّهْر: 11:50 ص

العَصر: 3:25 م

المَغرب: 6:43 م

العِشاء: 8:12 م