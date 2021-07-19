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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، كما استقبل نيافة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت، وعددًا من رهبان دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


كما استقبل محافظ الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك.


وأشار محافظ الأقصر إلى عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة، وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصري ومواجهته للصعاب والتحديات، متحليا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفا الأمة وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.

محافظ الأقصر أجازة عيد الأضحى المبارك ايام عيد الاضحى المبارك

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