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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استطلاع : قلق متزايد لدى الأمريكيين من متحور " دلتا"

متحور دلتا
متحور " دلتا"

أظهر استطلاع رأي حديث أن هناك أعدادا متزايدة من المواطنين بالولايات المتحدة يشعرون بالقلق من متحور دلتا لفيروس كورونا.


وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" البريطانية ونشرت نتائجه اليوم الأحد، إلى أن 62 بالمائة من الأمريكيين يتخوفون من هذه السلالة الفيروسية، التي صارت السلالة الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة، من بينهم 48 بالمائة من بالأشخاص الذين ذكروا أنهم لم يتلقوا لقاحا مضادا لكورونا كاملا أو جزئيا.


من جانب آخر اعتبر 53 بالمائة من غير متلقي اللقاح أن السبب وراء رفضهم التطعيم خوفهم من الآثار الجانبية للقاح.


ويأتي هذا رغم التأكيدات من جانب مسئولي الصحة على المستوى الفيدرالي بالولايات المتحدة بأن جميع اللقاحات المتداولة آمنة وفعالة ويمكنها مقاومة كل من فيروس كورونا ومتحور دلتا.


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد ببذل مزيد من الجهد خلال الصيف الحالي للتصدي للمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات المضادة وإقناع المزيد من الأمريكيين بتلقي الجرعات في مختلف الولايات.

 

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