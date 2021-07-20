تعرف على سر ذبح يوسف وهبي 3 خرفان في عيد الأضحى

وخروف تسبب في رفض مسرحية له

للفنانين ومنهم يوسف وهبي ذكريات خاصة مع عيد الأضحى الذى تفصلنا عنه ساعات معدودة ، وتلك المناسبة تحظي بطقوس خاصة وذكريات مع نجوم الزمن الجميل، ومواقف وطريفة وغريبة أحيانا ، نذكر واحداً منها في السطور التالية .

وكان من بين الفنانين الذين لهم ذكريات مع عيد الأضحى ، وهو الفنان يوسف وهبى ، الملقب بـ عميد المسرح العربي ، إذ نشأ “ يوسف وهبى ” في بيئة ريفية بمحافظة الفيوم حيث كان والده أمين بك وهبي يمتلك من الأطيان والأراضي الزراعية الكثير وبالتالي كان لتلك النشأة عامل كبير في الارتباط بطقوس الأعياد التي تتأصل في تلك المناطق حيث الاهتمام بذبح الأضحية وتوزيعها على فقراء القرى ومن هنا عشق وهبي تلك الطقوس بل وعززها بأكثر من طريقة.

وعندما انتقل يوسف وهبى للقاهرة حرص على التمسك بتلك الطقوس ، ففي عيد الأضحى كان يحرص على ذبح 3 خراف في اليوم الأول من العيد ويوزع أحدها على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له.

أما الأضحية الثانية للفنان يوسف وهبي فقد كان يخصصها كاملة للفقراء ، وكانت الأضحية الثالثة لبيته وأقاربه .

وكان يحرص يوسف وهبي على إقامة الولائم بفيلته في الهرم والتي كانت تحفل بمختلف أنواع الطعام المصنوع من لحوم الخراف نظرا لإدمانه أكل لحم الضأن.

أما الذكرى الثانية لـ يوسف وهبي مع عيد الأضحى فكانت مع تتمثل في مسرحية له تتحدث عن خلاف بين زوجين بسبب عدم توفير الزوج الأضحية ، مما جعل هناك مشاجرة تنشب بينه وبين زوجته، إلا أن الرقابة والأزهر اعترضت على المسرحية التي كان من المقرر أن يلعب بطولتها يوسف وهبي، بسبب بعض الجمل في النص المسرحي.

يوسف وهبي في سطور :

يوسف وهبي بدأ تعليمه في كتاب العسيلي بمدينة الفيوم، وبعد ذلك إلتحق بالمدرسة السعيدية، ثم بالمدرسة الزراعية، شغف بالتمثيل لأول مرة في حياته عندما شاهد فرقة الفنان اللبناني (سليم القرداحي) في سوهاج، بدأ هوايته بإلقاء المونولوجات وآداء التمثيليات بالنادى الأهلي والمدرسة، وعمل مصارعاً لفترة، حيث تدرب على يد بطل الشرق في المصارعة آنذاك المصارع (عبد الحليم المصري)، وبعد ذلك سافر إلى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى حيث درس التمثيل وتتلمذ على يدي الممثل الإيطالي كيانتوني.

عاد يوسف وهبى الى مصر وعمل بمسرح حسن فايق، ثم أسس مسرح وشركة رمسيس للإنتاج السينمائي، وشارك في تأسيس أستوديو نحاس وتولى إدارة فرقة المسرح العربي عندما كان يطلق عليها اسم الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، وألف العديد من المسرحيات وأخرجها منها (كرسى الاعتراف، أولاد الفقراء).

وفي السينما كتب يوسف وهبى سيناريوهات أفلامه وأخرجها وحصل على العديد من الجوائز التقديرية منها جائزة الدولة التقديرية في مصر والعديد من الأوسمة مثل وسام"الجراند اوف سيسيه" من ملك المغرب وحصل على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون تزوج ولم يرزق بالاطفال، من أبرز أعماله (البؤساء، إشاعة حب، حبيب الروح).