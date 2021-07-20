عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وخروف تسبب في رفض مسرحية له

تعرف على سر ذبح يوسف وهبي 3 خرفان في عيد الأضحى

يوسف وهبى
يوسف وهبى

للفنانين ومنهم يوسف وهبي ذكريات خاصة مع عيد الأضحى الذى تفصلنا عنه ساعات معدودة ، وتلك المناسبة  تحظي بطقوس خاصة وذكريات مع نجوم الزمن الجميل، ومواقف وطريفة وغريبة أحيانا ، نذكر واحداً منها في السطور التالية .

 

وكان من بين  الفنانين الذين لهم ذكريات مع عيد الأضحى  ، وهو الفنان  يوسف وهبى  ، الملقب بـ عميد المسرح العربي ، إذ  نشأ  “ يوسف وهبى ”  في بيئة ريفية بمحافظة الفيوم حيث كان والده أمين بك وهبي يمتلك من الأطيان والأراضي الزراعية الكثير وبالتالي كان لتلك النشأة عامل كبير في الارتباط بطقوس الأعياد التي تتأصل في تلك المناطق حيث الاهتمام بذبح الأضحية وتوزيعها على فقراء القرى ومن هنا عشق وهبي تلك الطقوس بل وعززها بأكثر من طريقة.

 

وعندما انتقل يوسف وهبى للقاهرة حرص على التمسك بتلك الطقوس ، ففي عيد الأضحى كان  يحرص على ذبح 3 خراف في اليوم الأول من العيد ويوزع أحدها على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له.

 

أما الأضحية الثانية للفنان يوسف وهبي فقد كان يخصصها  كاملة  للفقراء ، وكانت الأضحية الثالثة  لبيته وأقاربه .

 

وكان يحرص يوسف وهبي على إقامة الولائم بفيلته في الهرم والتي كانت تحفل بمختلف أنواع الطعام المصنوع من لحوم الخراف نظرا لإدمانه أكل لحم الضأن.

 

أما الذكرى الثانية لـ يوسف وهبي مع عيد الأضحى فكانت مع تتمثل في مسرحية له تتحدث عن خلاف بين زوجين بسبب عدم توفير الزوج الأضحية ، مما جعل هناك مشاجرة تنشب بينه وبين زوجته، إلا أن الرقابة والأزهر اعترضت على المسرحية التي كان من المقرر أن يلعب بطولتها يوسف وهبي، بسبب بعض الجمل في النص المسرحي. 

 

يوسف وهبي في سطور : 

 

 يوسف وهبي بدأ تعليمه في كتاب العسيلي بمدينة الفيوم، وبعد ذلك إلتحق بالمدرسة السعيدية، ثم بالمدرسة الزراعية، شغف بالتمثيل لأول مرة في حياته عندما شاهد فرقة الفنان اللبناني (سليم القرداحي) في سوهاج، بدأ هوايته بإلقاء المونولوجات وآداء التمثيليات بالنادى الأهلي والمدرسة، وعمل مصارعاً لفترة، حيث تدرب على يد بطل الشرق في المصارعة آنذاك المصارع (عبد الحليم المصري)، وبعد ذلك سافر إلى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى حيث درس التمثيل وتتلمذ على يدي الممثل الإيطالي كيانتوني.

عاد يوسف وهبى الى مصر وعمل بمسرح حسن فايق، ثم أسس مسرح وشركة رمسيس للإنتاج السينمائي، وشارك في تأسيس أستوديو نحاس وتولى إدارة فرقة المسرح العربي عندما كان يطلق عليها اسم الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، وألف العديد من المسرحيات وأخرجها منها (كرسى الاعتراف، أولاد الفقراء).

 وفي السينما كتب يوسف وهبى سيناريوهات أفلامه وأخرجها وحصل على العديد من الجوائز التقديرية منها جائزة الدولة التقديرية في مصر والعديد من الأوسمة مثل وسام"الجراند اوف سيسيه" من ملك المغرب وحصل على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون تزوج ولم يرزق بالاطفال، من أبرز أعماله (البؤساء، إشاعة حب، حبيب الروح).

يوسف وهبي عيد الأضحى الأضحية يوسف بك وهبى عميد المسرح

ترشيحاتنا

بايدن يتخذ قرارا عاجلا بشأن لبنان

حكم صيام أيام التشريق .. المفتي السابق يجيب

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

الصومال.. ضربة جوية أمريكية تستهدف حركة الشباب وقيادات بتنظيم القاعدة

كواليس مران الأهلي الرئيسي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري وصدمة الشحات ..صور

مدير عام رى قناطر الدلتا فى حوار لصدى البلد: هناك عزوف عن زيارة الحدائق وانتهينا من تطوير 4 حدائق ونعمل فى الخامسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ