ارتفاع في إصابات كورونا بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت 5 إصابة محلية، و26 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض ، جميعهم من الخارج، بينما لا يزال 448 مريضا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 92277 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

فيما رفضت الصين اتهامات منظمة الصحة العالمية بأنها فشلت في مشاركة البيانات الأولية الحيوية أثناء تحقيقاتها في أصول فيروس كورونا فور ظهوره ، وأصرت على منح الخبراء وصولاً كافياً عندما زاروا البلاد هذا العام.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تواجه منظمة الصحة العالمية ضغوطًا مكثفة لإجراء تحقيق جديد ومتعمق في أصول الوباء بعد أن أرسلت وكالة الأمم المتحدة فريقًا من الخبراء الدوليين المستقلين إلى ووهان الصينية في يناير - بعد أكثر من عام من ظهور فيروس كورونا لأول مرة هناك.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين، يوم الخميس، إن أحد التحديات الرئيسية خلال المرحلة الأولى من التحقيق هو أن "البيانات الأولية لم يتم تبادلها" ، وحث الصين على "الشفافية والانفتاح والتعاون" في مراحل التحقيق القادمة.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أصر على أن البلاد سمحت للخبراء "برؤية البيانات الأصلية التي تحتاج إلى اهتمام خاص"، على الرغم من أن "بعض المعلومات تتضمن الخصوصية الشخصية ولا يمكن نسخها وإخراجها من البلاد".