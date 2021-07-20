أزمة تكليف الصيادلة.. أبرز أولويات أجندة لجنة الصحة بالنواب الأيام القادمة

كشفت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، عن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها بلجنة الشئون الصحية وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث تتصدر أولويات اللجنة في الأيام المقبلة حول ثلاث موضوعات.

أضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أزمة تطعيم المسافرين للخارج تحظي بقدر كبيرمن تسليط الضوء عليها خاصة بعد وجود معاناة لدي المسافرين بالنسبة لتخوفهم من انتهاء مدة إقامتهم بالنسبة للأمور المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، ولهذا نسعي لحل الأزمة.

و أوضحت عضو لجنة الصحة، أن اللجنة كانت وما زالت تتابع عن كثب أزمة تكليف الصيادلة حيث يتم مناقشة مستجداتها خلال الأيام المقبلة، لافتة إلي أنه من المطلوب تكليف 30 ألف صيدلي من وزارة الصحة ولكن ما تم تكليفه حتي الآن 11600 فحسب ومن ضمنهم 5 الأف لصالح وزارة التعليم العالي نظرا لانخفاض نسبة الإشغال بها.

كما تناقش لجنة الصحة، أيضا ملف تراخيص مراكز الإدمان خاصة بعد إنشار العديد من المراكز التي لا تطابق الاشتراطات الصحية والقانونية وتزاول هذه المهنة (علاج الإدمان) دون تراخيص.