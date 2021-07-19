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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة الصدر بـ بغداد.. فيديو

لحظة انفجار عبوة
لحظة انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة الصدر شرق بغداد

أفادت وسائل إعلامية في العراق بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد إلى 8 قتلى.

وقالت وكالة الأنباء العراقية واع إنه "وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت أن “الاعتداء أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح”.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظة الانفجار بسوق شعبي شرق العاصمة بغداد.

ويرصد المقطع حالة من الهلع والرعب في مدينة الصدر ببغداد، جراء انفجار عبوة ناسفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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وأكدت تقارير محلية سقوط 8 فتلى على الأقل، وحوالي 24 مصابا جراء انفجار بسوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وتوجهت السلطات العراقية إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.

انفجار بغداد عبوة ناسفة مدينة الصدر انفجار العراق

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