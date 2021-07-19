لحظة انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة الصدر بـ بغداد.. فيديو

أفادت وسائل إعلامية في العراق بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد إلى 8 قتلى.

وقالت وكالة الأنباء العراقية واع إنه "وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

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🔰أنفجار في سوق الوحيلات في مدينه الصدر في بغداد

حسبنا الله ونعم الوكيل 💔 pic.twitter.com/TyLXSWwTm6 — ༺꧂___زمرده___꧁༺ (@0l0_00) July 19, 2021

وأضافت أن “الاعتداء أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح”.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظة الانفجار بسوق شعبي شرق العاصمة بغداد.

اللحظات الأولى لانفجار سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرق بغداد .

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/No0uVDVwBR — بن هديان (@bin_hadyan_1) July 19, 2021

ويرصد المقطع حالة من الهلع والرعب في مدينة الصدر ببغداد، جراء انفجار عبوة ناسفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت تقارير محلية سقوط 8 فتلى على الأقل، وحوالي 24 مصابا جراء انفجار بسوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وتوجهت السلطات العراقية إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.