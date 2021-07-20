اقتصاد عمان|2.1 % نسبة ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية مايو 2021م بنسبة 2.1 % ليصل إلى 27.1 مليار ريال عُماني .

ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني ونقلتها وكالة الانباء العمانية الرسمية، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص انخفض بمقدار 0.1 % ليصل إلى 23.1 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2021م.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.5 % يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.3 %، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4.8 % وقطاعات أخرى 3.4 %.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 51 %، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة 32 % و14.6 % على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4 % فتوزعت على قطاعات أخرى.

