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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لو خارج تتفسح.. اعرف أسعار تذاكر حدائق القاهرة في العيد

حدائق القاهرة
حدائق القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك مع استمرار العمل طوال أيام الــعيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال الهيئة او عمال الشركات العاملة بالقاهرة مع تكثيف العمل الليلي.


ومن جانبه أكد محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة  أنه تم إيقاف اجازات جميع العاملين خلال أيام العيد  وتم التشديد علي العاملين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا علي سلامتهم واتخاذ  التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم .

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وأضاف رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة  انه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحدائق من صيانة المسطحات الخضراء وشبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والاسوار ودورات المياه وقص وتهذيب الأشجار ومراجعة أحواض الزهور وتزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد ، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .


وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد مشيرًا إلى أن الحدائق ستبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا مقسمة الي ورديات بالتناوب.

 

وفيما يلي يرصد صدى البلد أسعار تذاكر حدائق القاهرة : 

الحديقة الدولية : 10 جنيهات.
حديقة الأزهر: 20 جنيهًا.
حديقة الأسماك بالزمالك: 5 جنيهات.
حديقة الفسطاط:  ٥ جنيهات.
الحديقة اليابانية بحلوان : 10 جنيهات.
حديقة الفنون على كورنيش النيل: 10 جنيهات.
حديقة الحرية بالزمالك ت: 10 جنيهات.

غالبية الحدائق الفرعية الأخرى : 5 جنيهات 

القاهرة محافظ القاهرة عمال النظافة والحدائق عيد الأضحى المبارك النظافة الكمامات الطبية

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