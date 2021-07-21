عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على تشكيل المجلس القومي للمرأة وفقا للقانون

صدى البلد

قانون المجلس القومي للمرأة، من القوانين الهامة التي تعمل على تنمية شئون المرأة، حيث يختص بمتابعة تطبيق السياسات العامة الخاصة بالمرأة، بالإضافة إلى إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالمرأة، كما يهتم بدراسة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق وحريات المرأة، نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها، عقد مؤتمرات وحلقات نقاشية متخصصة لمناقشة قضايا المرأة المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويعد المجلس القومى للمرأة مجلس مستقل ، يتبع رئيس الجمهورية ، يكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية . ويتميع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ، ويشار إليه فى القانون ب" المجلس ".
ويهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها ، كما يهدف إلى نشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وترسيخ قيم المساواه وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر .


ويُشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدنى . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ،  ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس ، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .
 

مجلس النواب القومى للمرأة المجتمع المدني قضايا المرأة الدستور منظمات المجتمع المدني

ترشيحاتنا

مياه الفيضانات تحاصر مئات الركاب داخل عربات المترو في الصين.. فيديو

أول تعليق من كلوب بعد أول وثاني تجارب ليفربول الودية

أحمد سعد يكشف تفاصيل أول اختباراته بمعهد الموسيقى عندما كان عمره 13 سنة

الصحة: تسجيل 51 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و5 حالات وفاة

البرلمان يثمن الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ريلمي تنشر الصور الرسمية لهاتفها الخارق Realme GT Master Explorer

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ