حسن الختام.. تفاصيل وفاة مهندس كهرباء أثناء صلاة الفجر بدمنهور

وفاة شخص داخل مسجد

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة شخص داخل مسجد خالد بن الوليد، أثناء أداء صلاة الفجر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفاة مهندس كهرباء أثناء صلاة الفجر

المتوفى يدعي المهندس كمال مسعد، يعمل في شركة الكهرباء البحيرة، توفي أثناء السجود حاول المصلين إسعافه إلا أنه لقي أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام بدمنهور وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية.

وكان رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة البحيرة، تداولوا صورة لوفاة شخص أثناء صلاة الفجر في مسجد خالد بن الوليد بمدينة دمنهور أول أيام عيد الأضحى المبارك.