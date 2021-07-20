الداخلية: ضبط 10 آلاف و400 مخالفة عدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 10 آلاف و439 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية؛ في حملات أمنية على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة.



وكانت أجهزة الوزارة قد نجحت في ضبط 10 آلاف و439 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم 10 آلاف و402 شخص تصالحوا وسددوا الغرامة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 37 شخصا لم يسددوا الغرامة.



كما تم تحرير 844 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق ، فضلا عن ضبط 221 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، ضُبط خلالها 1739 أرجيلة.



وتأتي الحملات في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.



كما تأتي الحملات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.