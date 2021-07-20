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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يتغزل في محمد صلاح: فليحفظ الله الملك

محمد صلاح
محمد صلاح

حرص نادي ليفربول على الاحتفاء بمحمد صلاح لاعب الفريق عقب انتهاء وديتي الفريق أمام إنسبروك النمساوي وشتوتجارت الألماني في إطار استعدادات الريدز للموسم الجديد .

ونشر ليفربول صورة لمحمد صلاح من مباراة شتوتجارت الألماني معلقا عليها:" فليحفظ الله الملك ".

وفي سياق آخر رجحت وسائل إعلام بريطانية ، أن يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حال تمسك نادي باريس سان جيرمان بلاعبه كليليان مبابي.


وأوضحت صحيفة (إكسبريس) البريطانية - في تقرير اليوم /الأحد/ - أن مبابي يقضي موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان، لكن يظل اسمه مرتبطا بريال مدريد.


وأشارت الصحيفة ، إلى أن باريس يسعى لتجديد عقد مبابي وذلك بعد استقدام جورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وأشرف حكيمي.


ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح أدى موسما رائعا مع ليفربول؛ حيث ساهم في 31 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة في 50 مباراة بجميع المسابقات.


ولا يزال أمام صلاح البالغ من العمر 29 عامًا، عامان في عقده مع ليفربول، كما أن ليفربول ليس لديه نية لبيعه.

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