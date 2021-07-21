الداخلية تنتهي من حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

انتهت وزارة الداخلية من إعداد حركة تنقلاتها السنوية لعام 2021.

ومن المقرر أن يتم إعلان الحركة السنوية لوزارة الداخلية عقب الانتهاء من إجازة عيد الاضحى المبارك ليتم تنفيذها بداية شهر أغسطس المقبل .

وعلم "صدى البلد" أن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021 حرصت على الاعتماد على العناصر المشهود لها بالكفاءة فى عملها، بالإضافة إلى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.



ومن المتوقع أن تدعم الحركة المقبلة عددًا من القطاعات الأمنية الهامة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.



كما سيتم تصعيد عدد من الضباط للرتبة الأعلى، وراعت الحركة الظروف الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية.

ومن المقرر أن يفتح باب تقديم الالتماسات بعد إخطار الضباط بحركة التنقلات رسميًا.