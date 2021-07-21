عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل البامية باللحمة الضاني

البامية
البامية

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل البامية باللحمة الضانى، حيث تعد من أشهى الأكلات التى يحبها أغلب الناس في عيد الأضحى، وبها قدر كبير من الفوائد الصحية للإنسان.

 

ونقدم لكم طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضانى بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج “على قد الإيد” على قناة “سي بي سي سفرة”.

أكلات زمان .. طريقة عمل البامية المفروكة

طبق من البامية يمنحك فوائد صحية غير متوقعة

مقادير طاجن بامية باللحمة الضانى

البامية 

لحمة ضانى مكعبات 

سمنة

كزبرة خضراء مفرومة 

كزبرة جافة ناعمة

 فلفل حار

ثوم مفروم 

عصير طماطم 

صلصة طماطم 

فلفل رومى 

 بصل مفروم 

ليمون 

ملح 

فلفل أسود

 

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضانى


* شوحى اللحمة فى السمنة مع البصل المفروم فى الزيت على النارثم أضيفى الملح والفلفل الأسود والماء وإتركى اللحمة حتى قرب تمام النضج.

* فى طاسة بها زيت على النار شوحى البصل المفروم ثم أضيفى الملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم ثم أضيفى الفلفل الحار والبامية والكزبرة الجافة والخضراء وقلبى ثم أضيفى خليط اللحمة.

* ضعى المقادير فى طاجن وضعى على الوجه شرائح الفلفل الرومى والطماطم وأدخليها الفرن حتى تمام نضج وقدمى طاجن البامية باللحمة الضانى مع العيش البلدى والأرز.
 

البامية البامية باللحمة الضانى طريقة عمل البامية الشيف نجلاء الشرشابي عيد الأضحى

موضوعات متعلقة

أكلات سحور رمضان.. طاجن فول بالخضار والبيض وسلطة بطاطس

أكلات لفطار رمضان.. بامية بالموزة الضاني وطماطم محشية كسكسي وملوخية باللحمة.. والحلو بسبوسة بالمكسرات

فطارك عندنا.. لازانيا باللحم المفروم مع أقراص البطاطس المقلية.. والحلو آيس كريم الفستق

طريقة عمل بطاطس بيورية بالسجق بمذاق جديد

ترشيحاتنا

قبرص تشكو تركيا بـ مجلس الأمن.. وهذا سبب النزاع

سلطنة عمان.. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا لخبير أجنبي ضمن البعثة المصرية

بعد إقالة وزير الصحة.. الرئيس التونسي يعلن تولي الجيش إدارة أزمة كورونا

خاص لـ «صدى البلد».. أول تعليق من لويس ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه لـ الأهلي

وزيرة الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 53 ألف مواطن بالمدن الساحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

تحرك عاجل لـ الجيش السوداني علي الحدود مع إثيوبيا

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ