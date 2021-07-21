عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بصالة جاكوزى بقليوب فى القليوبية.. صور

صدى البلد

شب حريق فى صالة جاكوزى وساونا فى أحد الابراج بأرض الجهينى بقليوب فى القليوبية واسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات الصالة دون وقوع اى خسائر بشرية وانتقلت قوات الاطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى المنازل المجاورة وتولت النيابة التحقيق 
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد وقوع حريق فى برج سكنى بمنطقة ارض الجهينى دائرة القسم.


انتقلت سيارات الاطفاء وتم السيطرة على النيران وتبين ان الحريق شب فى الطابق الارضى عبارة عن صالة جاكوزى وساونا مستأجر لشخص يدعى " ه ع ع " حيث اندلعت النيران بسبب تسرب الغاز ولم تقع اى خسائر بشرية وجارى حصر الخسائر كما تبين من الفحص ان المكان غير مرخص.
من ناحية اخري تمكنت قوات الدفاع المدني فى القليوبية من السيطرة على حريقين اندلعا فى منزل وورشة نجارة بمركز طوخ دون اى إصابات او خسائر فى الأرواح وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريقين بمنزلين عشوائيين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.
وتبين من المعاينة نشوب حريق فى منزل بالطوب الأبيض دور أرضى بعزبة خلوة عبد النبى بكفر منصور ملك " هـ ا م " والمنزل الثاني عبارة عن ورشة نجارة موبيليا ملك " ت ص ع " ونتج عن الحريق تلفيات بالأجهزة الكهربائية وبعض محتويات المنزل وورشة النجارة دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.
كما لقى محاسب فى القليوبية  مصرعه بطعنه نافذه من زوجته سددتها له أثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ أثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروفات العيد وتم نقل الجثة الى مستشفى بنها العام والقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز أثر طعنه نافذة تسببت فيها زوجته اثر مشادة بينهما.
انتقلت على الفور قوة امنية  وتبين ان المتوفى يدعى " م ا ع " محاسب به طعنه نافذه بالصدر وان وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى " ر س " ربة منزل نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد اثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته فى صدرة سقط بعدها على الأرض غارقا فى دماءه ولفظ أنفاسه فى الحال.
من ناحية أخرى، أمرت نيابة العبور فى القليوبية حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته 3 كيلو هيروين ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت المعلومات قد وردت لمديرية امن القليوبية تفيد قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بترويج المخدرات فى مدينة العبور 
تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث توصلت التحريات الى ان المتهم لة مساعدين فى محافظات اخرى لترويج السموم البيضاء .
وداهمت القوات شقة المتهم بمدينة العبور والقى القبض عليه وضبط بحوزته كمية لمخدر الهيروين الخام تزن 3 كيلو جرام و مبلغ مالى و سيارة ملاكي و2 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المخدرات على عملاءه وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.

fa668001-e51e-4b04-84b8-cfcb376b55ec
fa668001-e51e-4b04-84b8-cfcb376b55ec
11af6abf-9df1-449a-b2a5-c4992fcee583
11af6abf-9df1-449a-b2a5-c4992fcee583
835c90b8-1b8f-4e6a-8ada-9bf91a2099e2
835c90b8-1b8f-4e6a-8ada-9bf91a2099e2
القليوبية المخدرات أمن القليوبية مكافحة المخدرات مركز شرطة طوخ قوات الدفاع المدني

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة مجهولة أسفل عجلات القطار بطوخ في القليوبية

العثور على جثة طفل غريق بترعة الإسماعيلية فى القليوبية

مصرع شاب أسفل عجلات قطار الخانكة في القليوبية

ترشيحاتنا

حكم إخراج الزكاة لمشروع حياة كريمة لدعم معيشة الفقراء.. عالم بالأزهر يجيب

التشهير والسجن.. قرار عاجل من الجوازات السعودية

مراجعة لـ أهم أسئلة وقوانين فيزياء الثانوية العامة قبل عقد الامتحان السبت

أمين الفتوى: يجوز إخراج الزكاة والصدقات لمبادرة حياة كريمة

بـ حضور الخطيب.. الأهلي يختتم استعداداته لـ البنك الأهلي

في اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

اختناق ومخدرات وعلاقة حميمية.. تفاصيل وفاة شاب وصديقته داخل سيارة

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

بفعل فاعل دولي.. رسالة خاصة من مرتضى منصور لـ جمهور الزمالك

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

فيديو

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ