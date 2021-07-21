السيطرة على حريق بصالة جاكوزى بقليوب فى القليوبية.. صور

شب حريق فى صالة جاكوزى وساونا فى أحد الابراج بأرض الجهينى بقليوب فى القليوبية واسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات الصالة دون وقوع اى خسائر بشرية وانتقلت قوات الاطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى المنازل المجاورة وتولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد وقوع حريق فى برج سكنى بمنطقة ارض الجهينى دائرة القسم.



انتقلت سيارات الاطفاء وتم السيطرة على النيران وتبين ان الحريق شب فى الطابق الارضى عبارة عن صالة جاكوزى وساونا مستأجر لشخص يدعى " ه ع ع " حيث اندلعت النيران بسبب تسرب الغاز ولم تقع اى خسائر بشرية وجارى حصر الخسائر كما تبين من الفحص ان المكان غير مرخص.

من ناحية اخري تمكنت قوات الدفاع المدني فى القليوبية من السيطرة على حريقين اندلعا فى منزل وورشة نجارة بمركز طوخ دون اى إصابات او خسائر فى الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريقين بمنزلين عشوائيين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.

وتبين من المعاينة نشوب حريق فى منزل بالطوب الأبيض دور أرضى بعزبة خلوة عبد النبى بكفر منصور ملك " هـ ا م " والمنزل الثاني عبارة عن ورشة نجارة موبيليا ملك " ت ص ع " ونتج عن الحريق تلفيات بالأجهزة الكهربائية وبعض محتويات المنزل وورشة النجارة دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.

كما لقى محاسب فى القليوبية مصرعه بطعنه نافذه من زوجته سددتها له أثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ أثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروفات العيد وتم نقل الجثة الى مستشفى بنها العام والقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز أثر طعنه نافذة تسببت فيها زوجته اثر مشادة بينهما.

انتقلت على الفور قوة امنية وتبين ان المتوفى يدعى " م ا ع " محاسب به طعنه نافذه بالصدر وان وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى " ر س " ربة منزل نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد اثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته فى صدرة سقط بعدها على الأرض غارقا فى دماءه ولفظ أنفاسه فى الحال.

من ناحية أخرى، أمرت نيابة العبور فى القليوبية حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته 3 كيلو هيروين ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت المعلومات قد وردت لمديرية امن القليوبية تفيد قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بترويج المخدرات فى مدينة العبور

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث توصلت التحريات الى ان المتهم لة مساعدين فى محافظات اخرى لترويج السموم البيضاء .

وداهمت القوات شقة المتهم بمدينة العبور والقى القبض عليه وضبط بحوزته كمية لمخدر الهيروين الخام تزن 3 كيلو جرام و مبلغ مالى و سيارة ملاكي و2 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المخدرات على عملاءه وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.

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