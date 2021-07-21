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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة عايشين ومش عايشين

فضل شاكر
فضل شاكر

طرح الفنان فضل شاكر، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “عايشين و مش عايشين” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.


“عايشين و مش عايشين”  كلمات : رؤوف رأف، والحان : احمد العمر و محمد الايوبي، توزيع و مكس و ماستر : عمرو الخضري، مدير انتاج : ماجد سليمان، صولو اكورديون : محمود شاهي، جيتار : مصطفى نصر، بيز جيتار: سيكا، ناي: محمد عاطف، قانون : عمرو الصواف، كلارنيت: حموسو.


تقول كلمات الأغنية: “العشق نظرة عين دابت عيون فيها .: الروح بتعشق روح ولا حد ماليها عايشين ومش عايشين ايام نقضيها…  خايفين ومش شايفين نهايتنا ايه بيها تشفي السنين كداب .. طبع الحنين غلاب .. ١٠٠ ذكرى عند الباب”.

وحاجات مابنقولش واعيش في عمري غريب .. وضعفي هو العيب .. تعبت م الترتيب وقصص ماتكملشي".

 

طرح المطرب فضل شاكر أغنيته الجديدة "لسه الحالة ماتسرش" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. الأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام اياد النقيب.

وإطلق فضل شاكر فيديو كليب جديدا من خلال أغنية " وينك حبيب " من كلمات والحان ايمن قميحة  ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، فيما قام بإخراج العمل محمود رمزي واشراف عام اياد النقيب.

 

فضل شاكر الفنان فضل شاكر اليوتيوب وينك حبيب لسه الحالة ماتسرش

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