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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتطلع لأحلام وردية في مواجهة إسبانيا بأولمبياد طوكيو

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

يبدأ منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم  مشواره في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 هذا الصباح بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا المرشح بقوة لحصد الميدالية الذهبية للبطولة.

 

 وينافس  منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

 

وفي دورة طوكيو تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.

مباراة صعبة للفراعنة أمام الماتدور  

مصر تواجه منتخب إسبانيا الذي يضم عدة لاعبين من ذوي الخبرات، بعضهم شارك مع المنتخب الإسباني الأول والأندية الكبرى في أوروبا.

لكن الفريق المصري لا يخشى الأسماء الكبرى، وهو ما أثبته في نوفمبر الماضي بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في مباراة ودية كان خلالها الطرف الأفضل.

ورغم وجود منتخبي الأرجنتين وإسبانيا بتاريخهما الكبير ومواهبهما الغزيرة، ما يزال الفريق المصري يطمح للتأهل على رأس المجموعة إلى الدور التالي لتحقيق حلم الميدالية الأولى.

الفريق المصري حصل على دعم ثلاثي المنتخب الأول بقيادة محمد الشناوي قائد النادي الأهلي وحارس مرماه، وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي المعار من وست بروميتش ألبيون، ومحمود الونش مدافع نادي الزمالك.

ويأمل شوقي غريب في أن يغلق الثلاثي الكبير دفاع ومرمى مصر أمام المحاولات الإسبانية وترك مهمة الهجوم وتسجيل الأهداف لنجوم المنتخب الأوليمبي الذين حققوا لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاماً وتفوقوا على البرازيل ودياً.

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