السفارة المصرية تعرب عن أسفها بشأن حريق كنيسة ماري جرجس بكندا

أعربت السفارة المصرية بـ كندا عن أسفها وانزعاجها لتعرض كنيسة ماري جرجس القبطية الارثوذكسية في مدينة فانكوفر الكندية لحريق هائل أدى إلى تدميرها .

وجاء بيان السفارة المصرية كالتالي :

تعرب سفارة جمهورية مصر العربية فى أوتاوا عن انزعاجها وأسفها الشديدين لتعرض كنيسة مارى جرجس القبطية الأرثوذكسية فى مدينة فانكوفر لحريق هائل أدى الي تدميرها بشكل شبه كامل.

وأكمل : وإذ تتابع السفارة وطاقمها نتائج التحقيقات التى تجريها السلطات الكندية لمعرفة أسباب الحادث، وما اذا كان نتاج عمل إرهابى او تخريبى متعمد، لتدعو كافة جهات التحقيق الي سرعة الانتهاء من التحقيقات للوقوف علي أسباب الحادث، ومحاسبة المسئول عنه.



واختتمت السفارة المصرية بيانها : نسأل الله تعالى أن يحمى جميع دور العبادة الخاصة بالجالية المصرية فى كندا من كل سوء، وأن ينزل السكينة والاطمئنان علي أعضاء الجالية القبطية ويزيل أثر هذا الحادث الأليم فى أقرب فرصة.

