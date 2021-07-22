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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تطلق أحدث إصدارات 5G من سلسلة رينو.. تعرف على مواصفات Reno5 Z وReno6 Z

أوبو رينو
أوبو رينو

تستمر شركة أوبو في تحديث إصداراتها من سلسلتها الشهيرة Reno، ومن بين أحدث إصدارات هواتف الفئة المتوسطة انطلق خلال العام الجاري هاتفان جديدان تحت عنوان Oppo Reno5 Z، وOppo Reno6 Z، واللذان يقدمان دعما لشبكات اتصال الجيل الخامس 5G، مقابل سعر منافس.

 

إليك كل ما تريد معرفته عن أحدث هواتف 5G من أوبو، حيث يتشارك هاتفا Reno5 Z، وReno6 Z في جميع المواصفات تقريبا:

 

 

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الشاشة:

بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف أوبو Reno5 Z 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض +FullHD، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى اليسار مخصص لكاميرا السيلفي.

 

بينما تم تم تصميم هاتف أوبو Reno6 Z، بشاشة مثقوبة من نوع AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية.

 

الكاميرا:

جاء هاتف Oppo Reno5 Z 5G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وبدقة 8 ميجابكسل لعدسة فائقة السرعة، وبدقة 2 ميجابكسل تصوير الماكرو، بدقة 2 ميجابكسل تصوير العمق، مع كاميرا أمامية  تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

 

تمتاز إعدادات الكاميرا بهاتف أوبو Reno5 Z 5G، بميزات قوية للكاميرا مثل: ميزتي Ultra Night Video و HDR Video لتحسين جودة الفيديو، وبالإضافة إلى Dual-View Video وFocus Lock وDynamic Bokeh وAI Scene.


ويقدم هاتف Reno6 Z من أوبو، كاميرا خلفية ثلاثية، الأولى تضم مستشعر بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بزاوية فائقة الاتساع مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، والأخيرة مخصصة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية موجودة في ثقب صغير أعلى يسار الشاشة قادرة على التقاط صور شخصية بدقة 32 ميجابكسل.

Oppo Reno5 Z
هاتف Oppo Reno5 Z 5G


المعالج:

يتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 800U، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.


يعمل هاتف أوبو Reno6 Z، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 800U، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.


البطارية:

يحتوي هاتف Reno5 Z 5G، على بطارية بقوة 4310  مللي أمبير في الساعة تستمد الطاقة من خلال منفذ USB-C، عبر تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات.

يحزم هاتف Oppo Reno6 Z، بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -C.


السعر:

يتوفر هاتف Reno5 Z 5G، بخيارين لونين هما الأسود والأزرق المتدرج، وهو متاح للبيع في سنغافورة، مقابل سعر 395 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 آلاف و 205 جنيها مصريا).

ولم تكشف الشركة عن سعر وتوافر هاتف Oppo Reno6 Z، حتي الآن ولكن من المحتمل أن يأتي الهاتف في نفس الفئة السعرية لنظيره السابق.

Oppo Reno6 Z
هاتف Oppo Reno6 Z
أوبو Reno أحدث إصدارات Reno5 Z Reno6 Z

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