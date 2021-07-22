أنتجته شركة GSK.. الصحة العالمية تزف بشرى عن لقاح جديد ضد فيروس كورونا

تعد سلالة دلتا كورونا هى الأشرس والأسرع انتشارا، فهى سبب أكثر من 75% من الإصابات حول العالم.

وأكد الخبراء أن اللقاحات ما زالت فعالة بنسبة تزيد على 90% في خفض معدلات الإصابة، لكن فى المقابل التحورات الجديدة للفيروس تنتشر بسرعة هائلة، وبطريقة أكبر.

التحورات الجديدة لفيروس كورونا

أكد الدكتور مازن زويهيد رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الجامعة الأمريكية في دبي، أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة هائلة وأن اللقاحات فعالة ولكنها لا تمنع الإصابة نهائيا.

وأكد أن سلالة دلتا الأسرع انتشاراً و تأتي بمتلازمة تنفسية علوية، ولا تصل الإصابات فى كثير من الأحيان إلى الرئتين.

لقاح سينوفارم الصيني

أفادت دراسة حديثة لإحدى الجامعات بسريلانكا بأن لقاح "سينوفارم" الصيني يحارب فيروس دلتا كورونا بنسبة 95% لكنه فى المقابل أضعف من اللقاحات الأخرى مثل لقاح فايزر، فقد تكون أعراض الإصابة بفيروس كورونا أشد لمن تلقوا لقاح فايزر مقارنة بلقاح سينوفارم الصينى.



وأشارت الدراسة إلى أنه يفضل تناول جرعة من لقاح فايزر بعد تناول جرعتين من لقاح سينوفارم الصينى بـ6 أشهر لتفادي الأعراض الشديدة التى قد تحدث مع لقاح سينوفارم عند الإصابة بكورونا.

الدواء الجديد لشركة GSK

أما عن الدواء الجديد الذي أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أوائل يوليو الجاري، وأنتجته شركة GSK العالمية وأثبت نجاحه، فقد أكد نجاحه في مواجهة فيروس كورونا المستجد وقبل وصول الفيروس إلى الرئيتين، فبإمكانه القضاء على المرض عند اكتشاف الإصابة في وقت مبكر قبل وصول الفيروس إلى الرئتين.

ويساعد العقار فى علاج الإصابات البسيطة والمتوسطة وتحور الفيروس.



وقد أكدت الدراسات أن اللقاح أثبت فاعليته في علاج حالات كوفيد 19، وتقليل فترة البقاء في المستشفى، وخفض معدل الوفيات بعدما اعتمد على الأجسام المضادة لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر.