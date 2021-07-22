المؤتمر: ثورة 23 يوليو تهل علينا في ظل ميلاد الجمهورية الجديدة

هنأ الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أن ثورة يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، نظرا لما حققته من إنجازات وتغييرات جذرية على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله.

وأضاف صميدة في بيان، أن الثورة كانت شاهدا تاريخيا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار وأعوانه وهو ما ظهر في مساندة الشعب لثورة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 للقضاء على الاستعمار والحكم الملكي الفاسد وهو ما تم بالفعل بفضل إرادة القوات المسلحة والشعب المصري، مشيرا إلى أن إنجازات الثورة تتابعت بعدها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأكد رئيس المؤتمر أن العلاقة بين الشعب والجيش لطالما كانت مترابطة ووثيقة على مدار السنوات الماضية حتى وقتنا هذا وهو ما برهنت عليه ثورة 30 يونيو عام 2013 عندما أعاد التاريخ نفسه وكما فعلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 23 يوليو قبل 69 بالثورة على الاستعمار والفساد، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو أيضا بالثورة على حكم الإخوان مدعوما بإرادة الشعب.

وشدد الربان صميدة، على أن ذكرى ثورة 23 يوليو تهل علينا في ظل ميلاد الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي إلى جانب العديد من الإنجازات القياسية التي حققتها القيادة السياسية الحالية مستمدة روح ثورة يوليو في التعمير والبناء وتحقيق الإنجازات.