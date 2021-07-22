الغموض يحيط بـ مستقبل القوات الأمريكية في العراق|وواشنطن تدعو لعدم استباق الأحداث

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هناك تنسيقا مع السلطات العراقية بشأن مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي: "هدفنا في العراق دعم الحكومة في معاركها ضد تنظيم "داعش" والتأكد من هزيمته نهائيا".

وأضاف: “الوجود الأمريكي في العراق سيكون محل نقاش خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن”.

وتابع: “لا نريد استباق الأمور بشأن وجود قواتنا في العراق”.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الإعلان المرتقب بشأن القوات الأمريكية بالعراق يتضمن الإبقاء على بعضها لأجل غير مسمى.

وأضافت المصادر أن "الإعلان الأمريكي العراقي المرتقب بشأن القوات الأمريكية لا يعني سحبها بالكامل، مضيفة أن بعض القوات ستبقى في العراق لتولي عملية الدعم اللوجيستي والاستشاري والقوة الجوية ضد داعش.

وأشارت المصادر إلى أن “واشنطن وبغداد ستعلنان قريبا تحويل مهمة القوات الأمريكية إلى استشارية قبل نهاية العام”.