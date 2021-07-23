حتى نهاية أغسطس.. جامعة حلوان تتابع استقبال أوراق التقدم للدراسات العليا

أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .

وصرح مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا حتى يوم ٣١ أغسطس ٢٠٢١ .



وأشار مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان، أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:

http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp



و ننشر لراغبى الالتحلاق بالدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان المصروفات الخاصة بكل مرحلة :



الماجستير : 711 جنيه مصروفات ادارية لكل عام و 3000 جنيه لكل فصل دراسى بالسنة الاولى ، و السنة الثانية 1500 جنيه و الثالثة 1500 جنيه مصروفات اعداد رسالة ليكون مجمل مصروفات 9000 جنيه .

الدبلوم : 711 جنيه مصروفات ادارية و 1500 جنيه مصروفات فصل دراسى اول و 1200 جنيه مصروفات فصل دراسى ثانى بمجمل 2700 جنيه للدبلوم .

الدكتوراه : 711 جنيه صروفات ادارية لكل عام و 5400 جنيه لكل فصل دراسى خلال العام الاول و 2700 جنيه للفصل الدراسى الثالث و 3600 مصروفات اعداد الرسالة ليكن مجمل مصروفات الدكتوراه 17100 جنيه .

جدير بالذكر انه نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش "فن الديكوباج" للمبتدئين.

عقدت الورش الفنية أون لاين وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك علي مدار يومين وشارك في الدورة التدريبية الأولى ( ٢١) متدرب، وشارك في الورشة التدريبية الثانية ( ٣٩) متدرب، وذلك تحت اشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها ابو حطب رئيس قسم رياض الأطفال، والدكتورة سامية نصيف توفيق استاذ مساعد مناهج وطرق تدريس التربية الفنية.



ويعد فن الديكوباج هو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية يتميز فن الديكوباج بأنه فن سهل رائع، إذ يمكن باستخدام خامات بسيطة وقديمة الحصول على لوحات فنية جميلة والحصول على قطعة أثاث بمظهر جديد مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، والتي تكتسب مظهرا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية ، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مثل الخشب، أو الكرتون، أو المعدن، أو الفخار، ويتفرع فن الديكوباج لثلاث أنواع هي نحت الفرنيش، نحت الزجاج، والديكوباج ثلاث الأبعاد أو الديكوباج البارز.