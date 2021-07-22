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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

ينقل التلفزيون المصري والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة شعائر صلاة الجمعة  من رحاب مسجد السيدة نفيسة  رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.


ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ  محمود الطوخي ويلقي الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ويقدمها عمرو شهاب من الإذاعة الخارجية وينقلها المخرج محمد القاضي.

 

أعلنت وزارة الأوقاف  افتتاح 12 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، غدا الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه ( 1550 ) مسجدًا ، منها ( 1427 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 123 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

 

مديرية أوقاف الجيزة 
1. العمري – أبو رجوان  القبلي – البدرشين 
مديرية أوقاف السويس
2. الرحمة – أبو سيال - الجناين

 

مديرية أوقاف المنوفية

3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان
4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع
5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور
6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور

 

مديرية أوقاف بني سويف 
7. حسين دياب- طنسا - ببا
8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن  
9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن

 

مديرية أوقاف الغربية
10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا
11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى


     مديرية أوقاف البحيرة 
12. مسجد الدكتور محمد  عبد المنعم سعد – قرية كفر محله – داود الرحمانية

 

من ناحية أخرى تنطلق عقب صلاة الجمعة غدا  في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف بشائر الخير بتوزيع ( 32 ) طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

 

من جانب آخر تستمر عمليات ذبح رءوس أضاحي الأوقاف لليوم الثاني على التوالي بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بمجزر أبي سمبل ، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة ، للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع.
 

الجمعة التلفزيون المصري مسجد السيدة نفيسة محمود الطوخي مديرية أوقاف المنوفية مديرية أوقاف الجيزة صلاة الجمعة

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