هنا شيحة: الست المقهورة مش لازم يبان عليها.. لازم نربى الولاد يطلعوا "جينتل مان".. فيديو

هنا شيحة

قالت الفنانة "هنا شيحة" ،إن الست المقهورة ليس من الضرورة أن يظهر عليها ، فمن الممكن أن تكون سيدة مجتمع وناجحة جدا ولكن هناك جوانب أخري فى حياتها.

تابعت "هنا شيحة " خلال لقائها فى برنامج "لايت شو" المذاع لي فضائية "الحياة"، أن المرأة مظالب منها أن تكون بصورة معينة أمام المجتمع ليس لها علاقة بحياتها الشخصية ، لافتة أن أساس سلوك أى إنسان هى التربية والعادات الموروثة في البيت.

أضافت "هنا شيحة"، أن الرجل لابد أن يعتمد علي نفسه فى كل أمور حياته ولا يجب الاعتماد علي المرأة في كل متطلبات الحياة ، متابعة قائلة "لازم نربي ولادنا على أنهم يطلعوا جينتل مان".

أوضحت "هنا شيحة"، أنها قامت بتعليم أولادها من صغرهم ممنوع أن يرفع يده على بنت حتي لو ضربتك لأنك راجل ممنوع تلمسها ، ويجب عليهم احترام خصوصية المرأة.