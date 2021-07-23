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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنا شيحة

هنا شيحة: أنا بنت أبويا أوي..وحولت من أدبي لعملي قبل الامتحانات..فيديو

صدى البلد

قالت الفنانة "هنا شيحة" ،إنها حبيبة أبوها وأمها أوي ولما كنت مش بلاقي حد نفس وجهة نظرى بلجأ لأبويا لأنه راجل متفاهم جدا وليس لديه فكر متطرف فى حاجة معينة أو أسلوب تربية معين .

 

تابعت "هنا شيحة " خلال لقائها فى برنامج "لايت شو" المذاع علي فضائية "الحياة"، "مش بحب حد يقولي مش هينفع" فلما كانت ماما تقولي يا هنا لا كنت بلجأ لبابا ، لافتة أنها حولت من أدبي لعلمي قبل الامتحانات ب 4 شهور وكان لديها امتحان في التويفل وتعمل مع طارق نور في الإعلانات كله في آن واحد.

 

 

أضافت "هنا شيحة"، أن شخصية متقلبة في اختياراتها ولا تنظر للظروف بقدر ما تنظر لاحتياجها فمن الممكن أن تنتقل من الشرق للغرب في وقت قصير لمجرد رغبتها في ذلك ،ولكن عندما أنجبت أصبحت لديها مسئوليات تجاه أولادها.

أوضحت "هنا شيحة"، أنها قامت بتعليم أولادها من صغرهم ممنوع أن يرفع يده على بنت حتي لو ضربتك لأنك راجل ممنوع تلمسها ، ويجب عليهم احترام خصوصية المرأة.

هنا شيحة لايت شو الحياة الامتحانات اخبار التوك شو

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