بوسي تشارك جمهورها بصور لها من أولى حفلاتها فى الساحل الشمالى .. شاهد

شاركت المطربة بوسي ، متابعيها بـ عدة صور لها من أولى حفلاتها فى الساحل الشمالى ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت بوسي قائلة " من أولى حفلاتي صيف ٢٠٢١ الساحل الشمالي ".

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.



تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.