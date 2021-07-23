أحمد آدم: وأنا صغير مكنش فيه عيد يعدي عليا إلا ولازم أخد علقه.. فيديو

أحمد آدم

قالت الفنان أحمد آدم، إنه أصبح يقضي الأعياد فى المنزل منذ أن اقتلع عن العمل فى المسرح ، معقباَ: ماتعودتش أبقي فى أى مكان فى العيد غير المسرح عشان كده بقيت بحب اقضيه فى البيت.

تابع الفنان أحمد آدم، خلال لقائه فى برنامج"مساء dmc مع الإعلامي "رامي رضوان"، أن مفيش عيد عدي عليا إلا والازم أخد فيه علقه وأنا معرفش ده حظي ولا مصائب بتحصل غصب عني، موضحاً انه كان دائما يحب أن يذهب السينما فى العيد عندما كان صغيراً.

حكى الفنان أحمد آدم موقف كوميدي كان فيه هو والراحل علاء ولي الدين وصلاح عبدالله وهم فى طريقهم للإسكندرية لتصوير الأفلام ، وكان قد اتفق علاء ولي الدين أن يدفع كل منهم 20 جنية حتي يتشاركوا فى سندوتشات ، وهم في طريقهم قام علاء ولي الدين بإخراج ساندوتش واحد فقط لكل منهما ، فقام صلاح عبدالله بإيقاف السيارة وأصبح يقول لعلاء ولي الدين "حسبي الله ونعم الوكيل".