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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد آدم

أحمد آدم :السوشيال ميديا زي السرايا الصفرا وهي مصدر بؤس..فيديو

أحمد آدم
أحمد آدم

قالت الفنان أحمد آدم، إنه ليس لديه أي حساب علي مواقع التواصل الإجتماعي لأنه مصدر بؤس بالنسبة له ، متابعاً " أنا مسميه فيس بؤس لأنه لا يحبهم ولكنه يمتلك حساب خاص جداً هو وأصدقائه يتحدثون فيه إلي بعض.

 

تابع الفنان أحمد آدم، خلال لقائه فى برنامج"مساء dmc مع الإعلامي "رامي رضوان"، أنه صدق من سمي السوشيال ميديا "السرايا الصفراء" وكل شخص أصبح يمتلك 5000 شخص يشعل وكأنه لديه نفوذ وأصبح محلل استراتيجي وبيفهم ويحلل مشاكل الناس وتوجهاتها ، معقباً أنه يجد شخصية القرموطي فى كل الموجودين على السوشيال ميديا.

 

أوضح أحمد آدم، انه معجب بالكوميكسات جدا ويستغرب من تفكير رواد السوشيال ميديا في ربط الأفيه بالحدث ويصبح مضحك، مشيراص إلى أن الشعب المصري يحب الفضفة على السوشيال ميديا ونقل الهموم والحكاوي.

حكى الفنان أحمد آدم موقف كوميدي كان فيه هو والراحل علاء ولي الدين وصلاح عبدالله وهم فى طريقهم للإسكندرية لتصوير الأفلام ، وكان قد اتفق علاء ولي الدين أن يدفع كل منهم 20 جنية حتي يتشاركوا فى سندوتشات ، وهم في طريقهم قام علاء ولي الدين بإخراج ساندوتش واحد فقط  لكل منهما ، فقام صلاح عبدالله بإيقاف السيارة وأصبح يقول لعلاء ولي الدين "حسبي الله ونعم الوكيل".

احمد ادم مواقع التواصل الاجتماعي حساب خاص الفن أخبا رالتوك شو

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