11 طعنة لـ أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. لغز مقتل الطبيبة والمحاسب في منزلي الزوجية

بين القليوبية والدقهلية العديد والعديد من الكيلومترات.. إلا أن المحافظتين اتشحا بالسواد في ليلة واحدة، لتتبدل أفراح عيد الأضحى المبارك بمآتم حزنا على مصرع الطبيبة ياسمين حسن في الدقهلية على يد زوجها، ومقتل الشاب محمد أحمد في القليوبية على يد زوجته.

السبب كان واحدا هنا وهناك، والوسيلة كانت واحدة.. خلافات على مصروفات المنزل نشبت على إثرها الخلافات، التي أنهت حياة الطبيبة ياسمين حسن بـ 11 طعنة على يد زوجها الطبيب محمود مجدي، وقتلت الشاب محمد أحمد بـ طعنة نافذة في الصدر على يد زوجته ريهام سعيد.

إشتعلت منصات التواصل الإجتماعي في لحظات، وأنطلقت الصفحات فاتحة دفاتر العزاء على مصرعيها أمام رواد السوشيال ميديا، فخرجت الدقهلية بهاشتجات القصاص وحق الدكتورة ياسمين وغيرها وغيرها، وخرجت القليوبية بإحدى كلمات قتيل زوجته وهي "وتبقى هى أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي" والتي دونها على صفحته الشخصية لزوجته.

- شقيق الطبيبة: القصاص ياريس



القصاص ياريس.. بهذه الكلمات طالب محمود حسن شقيق الطبيبة ياسمين حسن المجني عليها في رسالته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك القصاص قائلا "اختي جوزها قتلها وهرب، عارف يعني ايه تدى أختك لدكتور أسنان عشان يحافظ عليها فيقتلها بـ 11 طعنة، اختي الدكتورة ياسمين حسن يوسف عندها 26 سنة وعندها 3 أطفال أكبرهم عمره سنتين تتقتل على أيد جوزها الدكتور محمود مجدي عبدالهادي، اديتهاله أمانة بدل ما يصونها يجيبهالي جثة، أنا عايز حق أختي ياريس".

- 11 طعنة في جسد الطبيبة



ملاك الرحمة الطبيبة ياسمين حسن، بالغة من العمر 26 سنة، ولديها طفلة لم تكمل بعد شهرها السادس، وطفلين توأمين بالغين من العمر عامين، نشبت بينها وبين زوجها طبيب الأسنان محمود مجدي خلافات زوجية، قام على أثرها زوجها بإنهاء حياتها بـ 11 طعنة.

بالطعنات المختلفة كان نصيب الطبيبة ياسمين حسن من زوجها طبيب الأسنان، الذي لم يكترث بأيام عيد الأضحى المباركة، أو حتى اقتراب موعد عيد زواجهما في الخامس عشر من أغسطس تحديدا، وقبل أيام من عيد زواج الطبيبة ياسمين وزوجها طبيب الأسنان، أنهى الأخير حياتها بـ 11 طعنة نافذة في جسدها وتركها جثة هامدة داخل الشقة وفر هاربا، وأفاد أقارب الطبيبة ياسمين حسن، أن زوجها الطبيب المتهم قام بطعنها حتى فارقت الحياة ثم تركها داخل شقتهما في مدينة المنصورة وفر هاربا، وحضرت والدته إلى الشقة وقامت بإزالة أثار الدماء وأخبرت النجدة بأنها عثرت عليها غارقة في دمائها.

- بلاغ بمقتل طبيبة على يد زوجها الطبيب



ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من شرطة النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل بالمنصورة حيث قام طبيب أسنان بقتل زوجته بـ 11 طعنة بسبب الخلافات بالمنصورة، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين قيام الطبيب محمود ا . م . 29 عاما طبيب أسنان بقتل زوجته الطبيبة ياسمين حسن . ي 26عاما بـ 11 طعنة بسبب خلافات زوجية - لديهما ثلاثة أطفال- وفر هاربا وتركها جثة هامدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجار البحث عن الزوج الهارب، وأعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أكمنة عديدة لضبط الزوج المتهم، وكذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، وضبط وإحضار الزوج المتهم، والتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

- وتبقى هى أعظم انتصاراتي



وتبقى هى أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. أعظم ما قيل في قصص الحب، سطره محمد أحمد ابن قرية طنط الجزيرة فى القليوبية، إلا أنه لم يتوقع أن تكون نهايته بهذه الصورة على يد زوجته، والتي طعنته بالسكين فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصاريف العيد ليسقط قتيلا فى الحال.

- الزوجة ترد بالرومانسية



لم يكن محمد وحده هو من يدون رسائل الغرام، إلا ان زوجته دونت له تعليقًا على إحدى صوره بصفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أحلى عريس ده ولا إيه.. أحلى زوج ده ولا إيه".

- قاتلة زوجها: مكنتش أقصد أقتله



وأعترفت المتهمة خلال التحقيقات التى أجريت معها انها مكنتش تقصد قتل زوجها وأنها كانت تدافع عن نفسها قائلة " اقتله ازى ده مهما كان جوزى.. بس الشيطان سيطر عليا لما تشاجرنا مع بعض ".

وأضافت إنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع أسرتها ولكن خلافا نشب بينها وبين زوجها بسبب مصروف العيد إذ طالبته بمبلغ مالي إضافي لمستلزمات العيد ولكنه رفض ونشبت بينهما مشاجرة فحاول التعدي عليها فدافعت عن نفسها بسكين كان في يدها خلال تواجدها في المطبخ لتسدد له طعنة نافذة ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال.

- بلاغ قتل زوجة لزوجها



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، و بالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين "ر. س" 25 سنة ربة منزل وزوجها "م أ. ع" 28 سنة محاسب على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا أثناء وقوفها في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة سكينًا وطعنت الزوج في صدره، ليسقط على الفور جثة هامدة وتم نقل الجثة الى المستشفى وألقى القبض على الزوجة وتحرر محضر بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه قتيل طوخ متزوجان منذ قرابة الـ4 سنوات ولديهما طفلان وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

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