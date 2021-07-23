غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريًا قبالة سواحل تركيا

أفادت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الجمعة، بأن مركبا يقل 45 لاجئا سوريا غرق قبالة سواحل تركيا، حيث كان متوجها إلى إيطاليا.

وذكرت مصادر تركية، أنه تم إنقاذ 36 شخصا من ركاب المركب، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين.

ولفتت القناة إلى أن وزارة الدفاع التركية أعلنت غرق سفينة مهاجرين غير نظاميين على بعد 161 ميل بحري جنوب غرب منطقة كاش الواقعة (قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في المتوسط) وكان على متن القارب 45 شخص وأعمال البحث عنهم متواصلة.

وبحسب القناة، فإن مركز تنسيق أعمال البحث والإنقاذ التابع للمديرية العامة للملاحة البحرية في الوزارة، تلقى بلاغا مساء أمس، بغرق مركب يقل لاجئين جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية.

وذكرت المصادر أن مسؤولي سفينة تجارية تركية كانت في موقع الحادث أشاروا إلى نفاد وقود المركب الذي يقل لاجئين سوريين وغرقه جراء الأحوال الجوية السيئة.

وأفادت الوزارة أن السفينة التجارية التركية أنقذت 31 لاجئا، فيما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين.

وأشارت إلى إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية وطائرة للبحث عن المفقودين، واستمرار أعمال البحث بمشاركة 4 سفن تجارية.

