محافظ سوهاج: إجراءات قانونية مشددة ضد السائقين المُخالفين لتعريفة الركوب

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه لا توجد أي زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، وذلك عقب إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، مع ثبات أسعار السولار والمازوت.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي إدارة المواقف والنقل بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، وتكثيف الجولات الميدانية والمرور علي كافة المواقف، وخطوط سير مركبات النقل.

وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة سابقا من محافظة سوهاج، والالتزام بالمسارات وخطوط السير المحددة للسيارات، ووضع ملصق على جميع السيارات يوضح التعريفة، وخط السير.

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل شدة مع المُخالفين لتلك القرارات.

أسعار البنزين الجديدة

وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالآتى : 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.