عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: إجراءات قانونية مشددة ضد السائقين المُخالفين لتعريفة الركوب

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه لا توجد أي زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، وذلك عقب إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، مع ثبات أسعار السولار والمازوت.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي إدارة المواقف والنقل بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، وتكثيف الجولات الميدانية والمرور علي كافة المواقف، وخطوط سير مركبات النقل.

تموين سوهاج: زيادة أسعار البنزين لا تؤثر على تعريفة المواصلات العامة

وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة سابقا من محافظة سوهاج، والالتزام بالمسارات وخطوط السير المحددة للسيارات، ووضع ملصق على جميع السيارات يوضح التعريفة، وخط السير.

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل شدة مع المُخالفين لتلك القرارات.

أسعار البنزين الجديدة 

وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالآتى : 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

سوهاج البنزين المازوت السولار اسعار تعريفة الركوب أسعار البنزين

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج: ثورة 23 يوليو مصدر إلهام لحركات التحرر في العالم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى: بحلم باللى هيتم فى "حياة كريمة" يرضينا ويرضى ربنا

المجند أيمن: كفاية اني كنت ماشي جنب الرئيس السيسي واتكلمت معاه|فيديو

ريال مدريد يراقب .. مبابي يرد على مفاوضات باريس سان جيرمان بقرار حاسم

رسالة مهمة من القومي للبحوث قبل اتجاه عطارد عند أقرب مسافة من الشمس

السيسي: المحافظ هو رئيس جمهورية محافظته

ما شرع الله فريضة إلا ومن النافلة مثلها.. لماذا؟.. لسببين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

موعد خروجها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى عن حالتها الصحية

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ