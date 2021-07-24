لطلاب آداب القاهرة.. كيفية الاشتراك بالدورات التدريبية

أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة القاهرة، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الآداب بعنوان “مهارات الإلقاء".



تبدأ الورشة يوم الاثنين الموافق 9 من أغسطس القادم، على أن تستمر خلال فترة الإجازة الصيفية علما بأن الورشة ستعقد على مدار يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواجدة ظهرا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.



كما أعلنت وحدة التدرريب بأن عدد الطلاب المشاركين سيكون 30 متدرب والأولوية لأسبقية الحجز ، مؤكدة على أن الدورة مجانية تماما بأستثناء دفع مبلغ خمسين جنيها نظير رسوم استخراج الشهادة ، بشرط حضور المتدرب 85% من إجمالى عدد الساعات .

كما سيتم حرمان المتدرب من الشهادة فى حالة تجاوز غيابة 15% من إجمالى عدد ساعات الورشة .

تسدد رسوم استخراج الشهادة بوحدة الحسابات بالكلية يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ماعدا يومى الجمعة والسبت و على كل متدرب تسجيل رقم الموبايل الخاص بة بالأضافة إلى صورة الكارنية .



دورة تدربية للمعلمين



وفى نفس السياق ، أعلن مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة ، عن دورة تدريب المعلمين للمدارس الدولية ومدارس اللغات ، لـ أقسام اللغة الأنجليزية و اللغة الفرنسية والتاريخ والفلسفة وعلم النفس و اللغة العربية و اللغة الالمانية و الاجتماع .



يأتي ذلك فى إطار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ كلية الآداب ، وشمل دورة التدريب على الآتى :

1- التدريب على استخدام السبورة الذكية .

2- التدريب على عمل الفيديوهات التعليمية الحديثة بالبرامج الالكترونية المتخصصة .

3- التعرف على أنظمة المدارس الدولية و الفروق بينها وكيفية الالتحاق بالتدريس بها .

4- كيفية التأكد من حصول المدرسة على الرخصة الدولية .

5- التدريب على عمل السيرة الذاتية CV و تسليم بعض السير الحديثة الجاهزة .

6- التعرف على كيفية اجتياز الاختبارات ( الديموهات ) و المقابلات الشخصية بـ المدارس الدولية ومدارس اللغات .



وكان قد أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، أنه جارى تأسيس وحدة جديدة تتبع الكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم .



وقال الدكتور شريف شاهين ، خلال تصريح لصدى البلد ، إن الوحدة الجديدة بالكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم من طلاب وطالبات الكلية من كافة أنواع الإعاقات الذهنية والحركية والبصرية ، مؤكدا على أن يتولاها أحد أساتذة المتخصصين بـ قسم علم النفس وتتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ولها مقر دائم لتقديم الرعاية والإعلان عن الأنشطة على مدار ساعات العمل بالكلية .