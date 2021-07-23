أبطالها من سوريا.. لقطة إنسانية تتصدر مشاهد حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

في لقطة إنسانية رائعة التقي الأخوان السوريان محمد ماسو لاعب التراياثلون في منتخب سوريا، شقيقه علاء ماسو لاعب السباحة لمنتخب اللاجئين في حفل افتتاح دورة الألعاب الاوليمبية طوكيو 2020 والتي تقام فعالياتها في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتي 8 أغسطس المقبل.

اللاعبان محمد وعلاء ماسو بدأ شق طريقهما عبر البحر، ليصلا إلى ألمانيا في الفترة التي كانت سوريا تعيش ويلات الحرب، حيث غادرا مكرهين ومرغمين.

واليوم هما ممثلان لبلدهما، سوريا، في منافسات أولمبياد “طوكيو 2020” برياضة التراياثلون والسباحة وضمت قائمة اللاعبين لمنتخب اللاجئين 29 لاعب ولاعبة للمشاركة في الاولمبياد من مختلف الدول، حيث تم اختيارهم من قبل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء تشكيل منتخب اللاجئين كالتالي:



عبد الله صديقي (أفغانستان)، رجال التايكوندو، -68 كجم, أحمد بدر الدين وايس (سوريا)، رجال الدراجات, أحمد اليكاج (سوريا)، رجال الجودو، (فريق الرجال المختلط) اكير العبيدي (العراق) رجال المصارعة، المصارعة الرومانية وزن -67 كجم, علاء ماسو (سوريا)، رجال سباحة حرة 50 متر, انجيلينا ناديا لوهاليث (جنوب السودان)، سيدات العاب القوي، 1500 متر, ارام محمود (سوريا) رجال الريشة الطائرة، فردي الرجال, سيريللي فاجات تشاتشيت (الكاميرون)، رجال رفع الاثقال، -96 كجم, دينا بوريونس لانجيرودي (إيران)، سيدات التايكوندو، -49 كجم, دوريان كيليتيلا (الكونغو)، رجال العاب القوي، 100 متر, الدريك سيلا رودريجز (فينزويلا)، رجال الملاكمة، -75 كجم, هامون ديراف شيبور (إيران)، رجال الكاراتيه، -67 كجم, جمال عبد المجيد عيسى محمد (السودان)، رجال العاب القوي، 5000 متر, جيمس نيانج شينجييك (جنوب السودان)، رجال العاب القوي، 800 متر.

وجافاد مجوب (إيران)، رجال الجودو، رجال الفرق المختلط, كيميا اليزاده زينوزي (إيران)، سيدات التايكوندو، -57 كجم, لونا سولومون (اريتريا)، سيدات الرماية، بندقية الهواء 10 متر, ماسومه علي زاده (أفغانستان)، سيدات الدراجات, مني داهوك (سوريا)، سيدات الجودو، سيدات الفريق المختلط, نيجارا شاهين (أفغانستان)، سيدات الجودو، سيدات الفريق المختلط.

باولو اموتن لوكورو (جنوب السودان)، رجال العاب القوي، 5000 متر, بوبولي ميسينجا (الكونغو الديمقراطية)، رجال الجودو، رجال الفريق المختلط, روز ناتيكي لوكونين (جنوب السودان)، سيدات العاب القوي، 800 متر, سعيد فازلولا (إيران)، رجال الكانوي، 500 متر, ساندا الداس (سوريا)، سيدات الجودو، سيدات الفريق المختلط, تاشلويني جابريوسوس (اريتريا)، رجال العاب القوي، ماراثون الرجال, وائل شيوب (سوريا)، رجال الكاراتيه، كاتا, وسام سالمانا (سوريا)، رجال الملاكمة، -57 كجم, يسرا مارديني (سوريا) سيدات السباحة، 100 متر فراشة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلق رسميا حفل افتتاح منافسات النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من داخل استاد اليابان الوطني والتي تستضيف الحدث الأولمبي خلال الفترة بين23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وأعلن ناروهيتو انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، خلال حضوره حفل الافتتاح الذي يُقام على الملعب الأولمبي الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو، عقب خطاب ألقاه الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية.

ودخل طابور العرض المصري المشارك بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ورفع الثنائي المصري هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012، وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.